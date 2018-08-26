تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، من تحقيق عدة انتصارات على مدار الـ5 أعوام الأخيرة في منازعات التحكيم الدولي التي تقام ضد الدولة المصرية.

وقال المستشار عبد الرحيم علي، نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، في بيان له اليوم، إن قسم المنازعات الخارجية تمكن مؤخرًا من تجنيب الخزانة العامة مبلغ 174 مليون يورو أي ما يعادل مبلغ 3 مليارات و627 مليون جنيه مصري، تمثل قيمة المطالبات المالية لإحدى الشركات التجارية العملاقة على المستوى الدولي.

وأوضح أن الحكم جاء استنادًا إلى ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في التحكيم.