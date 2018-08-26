تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل من الحصول على حكم قضائي بمبلغ مليون و641 ألف و39 جنيه، حصيلة الحكم الصادر لصالح محافظ جنوب سيناء في الدعوى رقم "2960 لسنة 14ق ـ قضاء إداري الإسماعيلية، بجلسة 22 مارس 2014.