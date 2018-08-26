قالت مصادر أمنية، إن ضابط شرطة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه داخل منزله بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن الضابط برتبة نقيب، وأن الطلقة استقرت في رأسه ما تسببت في وفاته.

وشرحت المصادر أن هناك قضية مُتهم فيها بصفع مواطن على وجهه أمام مكتب السجل المدني بمنطقة إمبابة.

وأضحت المصادر أن نيابة إمبابة تحت إشراف المستشار وائل الدريري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، انتقلت إلى مكان الحادث؛ لإجراء معاينة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.