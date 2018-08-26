بحث اللواء طلعت منصور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، مشروع وحدات الطعام المتنقلة، وذلك في إطار توفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزير التنمية المحلية، واللواء احمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بتوفير فرص عمل للشباب.

وجرى عقد اجتماعاً موسعاً، اليوم، لبدء العمل في المشروع وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بالقانون، بحضور وكيل وزارة التموين ووكيل وزارة التأمينات ورئيس مركز ومدينة طنطا ورئيس حي ثان طنطا والأجهزة المعنية بالدراسة.

وقال "منصور" إنه جرى تشكيل لجنة متخصصة لاستقبال الطلبات المقدمة من الشباب وسيتم الإعلان عن موعد التقديم خلال الأيام المقبلة.