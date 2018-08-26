تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم مهم من الدائرة 43 تعويضات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 2575 لسنة 2014 مدني/كلي شمال القاهرة بجلسة 24 فبراير 2018 بإلزام الممثل القانوني لشركتين بأداء مبلغ 7 ملايين و736 ألف و255 دولار أمريكي كتعويض مادي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع نسبة (5%) من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وأكدت الهيئة فى تقرير لها عن انجازاتها خلال عامي 2017 و2018 أن الحكم صدر بناءً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.