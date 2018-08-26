يعتزم الفنان والسيناريست عباس أبوالحسن كتابة جزء ثان من فيلم "إبراهيم الأبيض" تحت عنوان "الزرازير"، وذلك بعد مرور 9 سنوات على إنتاج الجزء الأول الذي أخرجه مروان حامد، وقام ببطولته أحمد السقا، محمود عبدالعزيز، عمرو واكد، هند صبري، سيد رجب، محمد ممدوح، نضال الشافعي وغيرهم.

وقال أبوالحسن، لـ "الوطن"، إن فكرة الجزء الثاني تراوده منذ سنوات عدة، وتحديدا بعد عرض "إبراهيم الأبيض" بأشهر قليلة، حيث تناقش بشأنها آنذاك مع المخرج مروان حامد، ولكنهما آثرا تأجيلها إيمانا منهما بحتمية تقديمها بعد الجزء الأول بوقت كاف، بحسب قوله.

وأوضح أن أقرب المرشحين في رأيه لبطولة الفيلم أمير كرارة أو عمرو يوسف.