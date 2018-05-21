بالفيديو| نصيحة عبدالملك زرزور لـ"إبراهيم الأبيض" تنقذ "رحيم" من الموت

"غلطة الشاطر بألف"، كانت هذه الجملة في الظهور الأول للفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الثالثة لمسلسل "رحيم"، الذي يقدم فيه دور البطولة الفنان ياسر جلال والفنان محمد رياض.

وظهر السقا بملابس شبيهة لتلك التي كان يرتديها في فيلم "إبراهيم الأبيض"، حيث كان يجيد الشجار بالأسلحة البيضاء وكان يدخل للمناطق الشعبية مع صديقه "عشري" الذي كان يجسد دوره الفنان عمرو واكد ويقوما بالتشاجر مع شباب المنطقة إما لفرض سيطرتهما عليها أو حل نزاع على المخدرات، ولأن "الكثرة تغلب الشجاعة"، فيقتادهما رجال المعلم "عبدالملك زرزور" والذي جسد شخصيته الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وقال لهما "دخلتك دخلة أسد والجرأة حلوة مفيش كلام، بس أنت لسه أخضر وياما كتير غيرك قالوا كدة وراحوا".

وكان رحيم وصديقه حلمي ذهبا إلى إحدى المناطق التي لا يعرفا فيها أحد للبحث عن شقيق الأول ويجدا نفسمها أمام الكثير من الرجال الذين يريدوا استهدافهما عبر المطارادات في جميع أنحاء الحارة والقتال معهم بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، حتى يلجأ الصديقان للاختباء في أحد المحال بمساعدة أحد شباب المنطقة، ليجدا جدار المحل يحطم بواسطة فأس ويظهر من خلف الجدار المكسور أحمد السقا وتختتم الحلقة بهذا المشهد.