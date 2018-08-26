يستعد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، غدا الاثنين، لافتتاح عددا من المشروعات فى قطاعى التعليم والطرق، حيث سيتم افتتاح 3 مدارس بمدينة دمياط بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم افتتاح مدرسة محمد عبده الابتدائية المشتركة بعد إتمام أعمال الإحلال الجزئي لها بعدد 25 فصلا، بتكلفة 7.839.539 مليون جنيه، وكذلك افتتاح مدرسة الإمام مالك الابتدائية "إنشاء جديد"، والتى تضم 16 فصلا بتكلفة قدرها 6.369.424 مليون جنيه وافتتاح أيضا أعمال توسعات مدرسة صلاح الدين الأيوبي الرسمية بتكلفة 5.107.425 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن محافظة دمياط شهدت خلال الفترة الأخيرة إنجازا غير مسبوق في أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة والإنشاء للمدارس معلنا تحقيق المحافظة لأقل معدلات كثافة بالفصول الدراسية مقارنة بمحافظات الجمهورية.

وأكد أيضا استمرار تلك الجهود من قبل المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم للنهوض بالمنشآت التعليمية والمنظومة التعليمية بأكملها.