قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إنه سيتم افتتاح طريق فاروق شوشة "رأس البر الغربي سابقا"، صباح غد الاثنين، والذي جاء تسميته بهذا الاسم تخليدا لذكرى الأديب الشاعر ابن المحافظة.

وأكد المحافظ، في بيان، اليوم، أن هذا المشروع يعد محورًا هامًا وشريانًا رئيسيًا للطريق المؤدي إلى مدينة رأس البر من الناحية الغربية وسيساهم بشكل كبير في التيسير على رواد المدينة من محافظات الدلتا والبحيرة وكفر الشيخ.

وأضاف محافظ دمياط، اليوم، أن الطريق بطول 5.27 كيلو متر وعرض متوسط 7.5 متر بتكلفة 21 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جرى إتمام أعمال الإنارة بالطريق بمبلغ مليون و330 ألف جنيه، بالإضافة إلى 37 مليون جنيه لتغطية مصرف نزاز السنانية وجزء من مصرف الطابية بمشاركة مجتمعية.

وبين طه أن التكلفة الإجمالية للطريق قدرت بمبلغ 59.330 مليون جنيه بعد تخصيص مبلغ مليون جنيه لاستكمال أعمال رصف الطريق، مؤكدًا أنه تم عمل ربط ازدواج الطريق بكوبري القناة الملاحية وطريقي الميناء و"دمياط – المنصورة" والذي أدى بدوره إلى رفع كفاءة الطريق بصورة كبيرة.

وقال طه إن المحافظة تسعى وبكافة جهودها لرصف الطرق الرئيسية بنطاق المحافظة لتحقيق السلامة والأمان للمواطنين ولضمان صلاحية النقل عليها، متوجها بالشكر لجميع الشركات العاملة على أرض المحافظة لإيمانها بأهمية المشاركة المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة.