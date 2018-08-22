محافظ دمياط يقرر تشكيل وحدة تكافؤ فرص للمرأة

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تشكيل وحدة تكافؤ فرص تكون معنية بشئون المرأة بمحافظة دمياط، وذلك بناء على كتاب وزير التنمية المحلية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية.

وقرر المحافظ تشكيل وحدة التكافؤ برئاسة مديرة إدارة الميزانية بديوان عام المحافظة وعضوية كل من مديري إدارة الشئون القانونية والأملاك والعلاقات العامة وخدمة المواطنين وأحد ممثلي مكتب المحافظ ومركز المعلومات.

تختص الوحدة المشكلة بإعداد قواعد بيانات مصنفة عن العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية وتوثيق البيانات والمعلومات وإدماج منظور النوع الاجتماعي في مراحل الإعداد والتخطيط والمتابعة والتقييم للخطط مراعية لأهداف التنمية، كما يتم وضع مؤشرات تنموية تعكس مدى تقدم وضع المرأة في المجالات المختلفة بالمحافظة، ويتم حصر ودراسة المشكلات، التي تتعرض لها العاملات بالمحافظة ومنع التمييز ضدها.

وأكد المحافظ متابعة الشكاوى، التي يتم تحويلها عن طريق مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس من خلال الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وإعداد الدراسات والبحوث، التي تعكس واقع المرأة المصرية تحديد احتياجاتها والعمل على رفع الوعي وبناء قدرات المعنيين بوضع الموازنات، من خلال تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وموازنات البرامج والأداء والعمل على تحقيق مبدأ المساواة، لضمان الحصول على فرص الترقي والخدمات الاجتماعية والتدريبية والحرص على عقد ندوات ولقاءات توعية في القضايا المعنية بتمكين المرأة.