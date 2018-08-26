تباشر نيابة إمبابة، تحت إشراف المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار ضابط شرطة برتبة نقيب من قوة شرطة قسم إمبابة، بعد أن أطلق الرصاص على نفسه صباح اليوم، ما أسفر عن مقتله بعدما اخترقت الطلقة رأسه.

وبحسب ما جاء في تحريات المباحث أن الضابط تخلص من حياته بسبب مروره بحالة نفسية سيئة نظرًا لإحالته للمحاكمة في واقعة صفع مواطن العام الماضي، أثناء وقوفه أمام مكتب السجل المدني بقسم شرطة إمبابة العام الماضي، ما أدى إلى وفاة الأخير بعد ساعات من الواقعة.

وانتقلت النيابة برئاسة محمد عبدالمنعم علما، رئيس نيابة إمبابة، إلى مسرح الجريمة وهو عبارة شقة سكنية في عقار مكون من 7 طوابق، وناظرت جثة الضابط المنتحر، وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت استدعاء أفراد أسرة الضابط المنتحر لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة بالكامل.

وكانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، تلقى إخطارا من رئيس مباحث إمبابة المقدم محمد ربيع، بانتحار ضابط شرطة داخل مسكنة بالمنطقة، وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة.

وتبين أن الضابط تخلص من حياته مستخدما سلاحه الميري، لمروره بحالة نفسية سيئة قبل بدء محاكمته بساعات في واقعة "صفع مواطن" العام الماضي، وجرى استجواب أفراد الأسرة، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.