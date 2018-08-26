وقعت مصر وكوريا الجنوبية، اليوم، اتفاقاً لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطاراً «صديقاً للبيئة» بمكون محلى 30%، للمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بقيمة 243 مليون يورو، والممول من الصندوق الكورى للتنمية الاقتصادية. ووقع الاتفاق كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والسفير يون يو شيول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بحضور هشام عرفات، وزير النقل.

وأكدت «نصر»، فى بيان، أن المشروع يهدف لخدمة المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث، وربط أقصى غرب القاهرة بأقصى شرقها، ويقدم خدمة صديقة للبيئة لنقل 1٫5 مليون راكب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى مناطق إمبابة وبولاق الدكرور والمهندسين، إضافة إلى الربط مع مطار القاهرة الدولى.

«نصر»: التكلفة 243 مليون يورو وتخدم 1.5 مليون راكب يومياً

وقال هشام عرفات، وزير النقل، إنه لأول مرة يصل نسبة المكون المحلى لتصنيع القطارات نحو 30%، وأنه سيتم توريد الأربعة قطارات الأولى بالتزامن مع افتتاح المرحلة الرابعة (ب) نهاية 2019، والباقى بمعدل قطار شهرياً.

وأكد سفير كوريا الجنوبية أنه تم توفير دورة تدريبية لـ90 مصرياً فى مجال المترو، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً مع مصر بإجمالى 3 مليارات دولار.