قال سفير روسيا بالقاهرة، سيرجى كيربيتشينكو، إن هناك بعض الأمور الفنية التى تحتاج إلى حلول لاستئناف رحلات طيران «شارتر» لنقل السائحين الروس إلى المنتجعات السياحية فى مصر. مذكراً باستئناف رحلات الطيران المنتظمة والمباشرة بين روسيا ومصر، أبريل الماضى، بعد رفع مستوى الإجراءات الأمنية.

وحول المنطقة الصناعية الروسية، كشف «كيربيتشينكو» أنه يتم حالياً الإعداد لاتفاقية إدارة المنطقة بين هيئة قناة السويس ومركز الصادرات الروسية، منبهاً إلى أن المشروع سيعود بالكسب على كل من القاهرة وموسكو. واعتبر أن العلاقات مع مصر شهدت انطلاقة جديدة فى مجالات مختلفة خلال الـ5 سنوات الماضية، التى جاءت نتيجة اتفاق الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين على الارتقاء بالعلاقات لتصل إلى مستوى استراتيجى شامل، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية تتميز بثقة متبادلة ورغبة فى تحقيق الاستفادة المشتركة.

وأعرب «كيربيتشينكو»، فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس بمناسبة مرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا فى أغسطس 1945، عن اعتقاده بأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية سينتج عنه تطور التعاون الثنائى، وفتح آفاق أوسع فى مجالات جديدة للتعاون فى المستقبل، مضيفاً أن حجم التبادل التجارى بلغ 6.7 مليار دولار عام 2017، ومن المتوقع زيادته خلال العام الجارى.

ورأى السفير أن فوائد مشروع محطة الضبعة النووية لا حصر لها، وستشكل نقلة اقتصادية نوعية جديدة لمصر، من حيث توفير فرص عمل للشباب وتحفيز النشاط الاقتصادى فى مرحلة البناء، وما بعدها.