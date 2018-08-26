تقدم مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة "النجاح الباهر" الذي شهده حج هذا العام 1439هـ وما قُدِّم من تضحيات وعمل مميز لفت أنظار العالم ولقي إشادة دولية" بحسب بيان للمجلس اليوم.

كما تقدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالشكر لوزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، معربا عن تهنئته ومباركته باسمه وبالنيابة عن بعثة الحج الإعلامية من إعلاميين وصحفيين على نجاح موسم الحج، الذي جاء بإشراف ومتابعة مستمرة منه وبتضافر الجهود الكبيرة والمتميزة من جميع القطاعات الأمنية والخدمية المشاركة في خدمة موسم حج 1439هـ.

وقال مكرم: إن النجاح الكبير لموسم الحج والانتشار العالمي للتغطية الإعلامية انعكاساً للجهود الجليلة التي بذلتها المملكة في خدمة الحجيج، مضيفاً أن التخطيط المسبق والتعاون وتكامل الجهود والتنسيق، كل ذلك أسهم في تحقيق إنجازات ملموسة في تغطية أعمال الحج على المستوى الدولي والإسلامي والوطني.

جدير بالذكر أن وفد البعثة الإعلامية للحج عاد إلى أرض الوطن، وضم كل من أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعبد الفتاح الجبالي، ومحمد العمري، وكيلي المجلس الأعلي للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج، وأحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشاركت مصر هذا العام ببعثة إعلامية كبيرة تعدت الـ 60 إعلاميا من القنوات الفضائية والإذاعات.