أبو العزم: منعت تدشين صفحات على مواقع التواصل للقضاة لتجنب التجاذبات

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إنه منع تدشين صفحات للقضاة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع التجاذبات والأخطاء، ومن يفعل ذلك يحال للتفتيش والتحقيق معه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" ويقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم، أن القرار جاء "كي لا نقع في مناقشة أحكام القضاة فهي لها أماكن لمناقشتها ككليات الحقوق" بحسب قوله، مشيرًا إلى أنه إذا اختلف الرأي العام مع القانون فالقانون هنا يحتاج إلى تعديل، ويناقَش المشرع لتعديله وليس القاضي.

وتابع أبو العزم، أنه يجب ألا يصرح القاضي برأيه الشخصي في أي قضية، وتصحيح الأحكام يكون عن طريق الطعن عليها لا مناقشتها في وسائل الإعلام.