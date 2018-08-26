أمرت نيابة الخانكة بحبس حارس 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بقتل صاحب مصنع بلاستيك؛ لقيام الأخير بـ"معاكسة زوجته ومعايرتها بفقر زوجها".

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بالعثور على جثة "ض. ح"، صاحب مصنع بلاستيك، ملقاة بعزبة أبو عليان دائرة مركز الخانكة.

انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتبين أن مرتكب الواقعة "س. أ"، 38 عامًا، حارس، لقيام المجني عليه بـ"معاكسة زوجته ومعايرتها بالفقر".

تمكن العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.