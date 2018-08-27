تمكنت مديرية أمن القليوبية، من كشف لغز اختفاء عامل منذ 3 أشهر، حيث تبين قتله على يد أشقاء عشيقته، بعدما وجدوه داخل أحضانها، وألقوا بجثته في ترعة بمحافظة المنوفية، وجرفتها المياه بالقرب من مدينة طنطا، وجرى انتشالها.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بلاغًا من المقدم هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بورود بلاغ من أسرة "ع. س. م" مقيم بقلما، عن تغيبه عن المنزل، وحرر محضر ملحق بالواقعة قيد برقم 3302، وأفادوا بمواصفاته التقريبية، وملابسه التي كان يرتديها أثناء خروجه.

على الفور، جرى تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وبعد 3 أشهر تبلغ لقوات المباحث بإخطار من قوات الأمن بمحافظة الغربية مفاده العثور على جثة بالمياه بنفس المواصفات التقريبية التي أدلت بها أسرة المجني عليه، وباستدعائهم تعرفوا عليها.

وبإجراء التحريات بمعرفة الرائد أحمد كمال، رئيس المباحث، تبين أن المتهمين هم "ع. إ"، عاطل، و"أ. إ"، عاطل، و"س. إ"، وتبين أن المجني عليه كان على علاقة بالثالثة، وحينما وجده المتهمان الأول والثاني، وهما شقيقا الثالثة، بين أحضانها، قتلاه، وألقيا بجثته في الترعة للتخلص منه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة قُبِضَ عليهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، والتحفظ عليهما.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.