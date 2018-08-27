"سكك حديد طنطا": وزير النقل نزل لزيارة السيد البدوي ولم يتعطل قطاره

نفى مصدر مسؤول بهيئة سكك حديد وسط طنطا، تعطل أحد القطارات أثناء استقلال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، قادما من الاسكندرية.

وقال المصدر- طلب عدم ذكر اسمه- إن وزير النقل كان في زيارة لمحافظة الإسكندرية، واستقل قطار متجهًا للقاهرة، ونزل من القطار في محطة طنطا، وتوجه لزيارة مسجد السيد البدوي والصلاة فيه ثم غادر متوجها لمكتبه بديوان الوزارة في القاهرة، لأن الزيارة ليست زيارة رسمية.

كانت عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي زعموا تعطل جرار قطار كان يستقله وزير النقل الدكتور هشام عرفات، وتعطل في محطة سكة حديد طنطا، وهو ما نفاه المسؤولون بالمحطة.