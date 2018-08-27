"سياحة الإسكندرية": واقعة قتل نقاش على الشاطئ لا علاقة لها بالتحرش

أوضح اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة بمحافظة الإسكندرية، حقيقة قتل زوج على أحد الشواطئ وذلك بعد التحرش بزوجته، موضحًا أن تلك الواقعة ليس لها علاقة بالتحرش وأن الجاني لم يتحرش بزوجة المجني عليه.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صح النوم"، على قناة "إل تي سي"، أن الجاني كان يحرص دائما على المجيء للشاطئ ويصطحب معه كلبًا، وفوجئ الجميع مرة واحدة بإخراج سيف من طيات ملابسه وانهال على شخص كان يجلس مع زوجته على الشاطئ.

وأشار إلى أن الجاني حاول الهروب إلى البحر ولكن تمكن خفر السواحل من إنقاذه وتسلميه للشرطة وجار التحقيق معه، فيما توفي الزوج من أثار الضربة.