محامي "متحرش التجمع": سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفتاة

قال طارق جميل سعيد، محامي محمود سليمان، المعروف إعلاميًا بـ"متحرش التجمع"، إنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد منة جبران، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فيديو التحرش".

وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "لو استمرينا بهذه الكيفية يبقى هنحبس نص شباب مصر، ولازم نكون مستوعبين الفعل ودول شباب".

وتابع: "الولد لما كلم البنت قالها أنا آسف، مش زي الولد التاني اللي نشرت له الفيديو ومشي وراها بالعربية، وفتح الباب ونزل وقالها أنا مباخفش من السوشيال ميديا، ومحدش كلمه ولا قرب له، ورايحين للي وقف قال أنا آسف وبعتذر وتقولوا إنه متحرش، وتقولوا هنقدم الدعم ضده.. ده على كده هنحبس نص مصر".