ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن مشاركة الشاب محمود سليمان، والمعروف إعلاميًا بـ"متحرش التجمع" في أحد الأعمال الفنية قريبًا، الأمر الذي أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورموز الفن، وكان أبرزهم المنتج محمد العدل الذي أكد "أنا برئ منهم .. والمجتمع الفني كله بريء منهم".

وقال الفنان محمد كامل، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن محمود سليمان، والمعروف بـ"متحرش التجمع"، شارك في إعلان لإحدى ال

منتجات.

وكتب "كامل"، خلال صفحته "عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر لكل زملائي الممثلين اللي بيتعبوا بجد لاثبات موهبتهم في السوق.. الاستاذ المتحرش السمج صور إعلان و في شركة انتاج بتتواصل معاه عشان عمل فني ...!!نحن فعلا حرفيا في زمن المسخ".

وعلق المنتج محمد العدل، من خلال حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" على الخبر: "تحرشوا.. جايز تمثلوا ... فيه منتجين عاجبهم النوع ده من الشهرة .. وانا برئ منهم .. والمجتمع الفني كله بريء منهم".