قال أيمن محفوظ، المحامي، إنه تقدم بإنذار على يد محضر ضد فيلم "الديزل" لرئيس الرقابة على المصنفات الفنية بصفته.

وأضاف محفوظ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه اكتشف أشياء "غير لطيفة" في الفيلم مثل مشاهد العنف، ومشاهد تتهم رجال الأمن بالتعاون مع المجرمين والتستر عليهم.

وتابع: "لدرجة أن البطل في الفيلم بيقتل أكتر من 20 أو 30 شخصا، ومحدش بيكلمه ومفيش مسائلة".

واستطرد: "السبكي ومحمد رمضان هينتجوا لنا إيه؟"، ليرد عليه الإبراشي: "يعني أنت داخل وفاكر هتشوف سعد زغلول ولا عبدالله النديم".