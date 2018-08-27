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كارتيرون يتبرأ من سوء أداء الأهلي

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العصار وفودة يبحثان مستجدات العمل بتطوير المنطقة الصناعية في أبو زنيمة

العصار وفودة يبحثان مستجدات العمل بتطوير المنطقة الصناعية في أبو زنيمة

وزير المالية: سرية حسابات المتعاملين بالبنوك مصانة بالدستور والقانون

وزير المالية: سرية حسابات المتعاملين بالبنوك مصانة بالدستور والقانون

"هي مصر بتطل على المحيط؟!".. تويتة "السياحة" تفجر موجة سخرية بـ"تويتر"

"هي مصر بتطل على المحيط؟!".. تويتة "السياحة" تفجر موجة سخرية بـ"تويتر"

بالفيديو| عصابة تسرق بقرة وتخفيها في سيارة ملاكي بكفر الزيات

بالفيديو| عصابة تسرق بقرة وتخفيها في سيارة ملاكي بكفر الزيات

ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

ساعي بريد يعثر على 285 ألفا ويسلمهم لصاحبهم: "الضعف لم يتسلل لي"

شقيق المتهمة بإلقاء طفليها بترعة المنيا: "وقعوا منها.. وهي ما قتلتهمش"

شقيق المتهمة بإلقاء طفليها بترعة المنيا: "وقعوا منها.. وهي ما قتلتهمش"

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خط عطور يحمل اسمه.. معلومات تكشف الوجه الآخر للإعلامي جورج قرداحي

خط عطور يحمل اسمه.. معلومات تكشف الوجه الآخر للإعلامي جورج قرداحي

"الوطن" تتصل بالخط الساخن لخدمة الحجاج: "إجابة فورية وطبيب متخصص للرد"

"الوطن" تتصل بالخط الساخن لخدمة الحجاج: "إجابة فورية وطبيب متخصص للرد"

مدير "بابا عبده" لـ"الوطن": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

مدير "بابا عبده" لـ"الوطن": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

«ريان ومحمد» يفتحان باب المطالبة بـ«فحص عقلى ونفسى قبل الزواج»

«ريان ومحمد» يفتحان باب المطالبة بـ«فحص عقلى ونفسى قبل الزواج»

سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

سحل 8 أشخاص بينهم 4 فتيات لضبطهم فى أوضاع مخلة بالبحيرة

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

"الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار غدا الإثنين في بعض المحافظات

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