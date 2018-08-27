حالة من الجدل صاحبت تكريم المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، للطالب وليد محمد عبادي، لحصوله على المركز الأول من "صالون أرشميدس" بموسكو، بعدما شككت عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حصول الطالب على تلك الجائزة. محافظ البحيرة تكرم وليد عبادي "المخترع الصغير"

"الوطن" خاضت جولة في الموقع الرسمي لـ"صالون موسكو الدولي للاختراعات وتقنيات الابتكار (أرشميدس)"، الذي تأسس عام 1998، ويعد أكبر منتدى عالمي يتضمن معرض الاختراعات، العينات الصناعية، العلامات التجارية، نماذج المنفعة، المؤتمرات، أعمال التدريب تحت اسم "جامعة المخترع" العام، عروض المشاريع والتكنولوجيات الوطنية المقدمة من جميع البلدان المتقدمة صناعيا في العالم، ويرأس صالون موسكو زيزيان ديمتري إيفانوفيتش.

ولم يتضمن الموقع اسم "وليد محمد عبادي"، ضمن أصدقاء النادي، المسجلين، حيث لم يتضمن سوى مؤسسات من عدة دول حول العالم وبعض الشخصيات البارزة في مجال الابتكار والاختراعات جميعهم حاصلين على درجة الدكتوراة، فيما لم توجد سوى نقابة المخترعين المصريين.

ووجه الصالون دعوة للمشاركة في المعارض الجماعية للمخترعين والمبدعين الروس في فعاليات مبتكرة في الخارج "صالونات ومعارض ومهرجانات وعروض".

كما نشر الموقع ملفا لبرنامج معرض عام 2018، ولم تشترك فيه أي جهة مصرية.

وقالت إدارة الصالون عبر الموقع الإلكتروني، إن "المشاركة في هذه الأنشطة ستسمح لك ليس فقط بعرض التطور في الابتكار والحصول على اعتراف دولي، ولكن أيضا للعثور على المستثمرين والشركاء، لتوقيع العقود واتفاقيات الترخيص، يتم تمثيل كل حدث فريد من نوعه لأنه يتم الاحتفاظ به في مواقع مختلفة، وأحيانا متباعدة للغاية في القارة الأوراسية، حيث يتم حضور الفعاليات من قبل المتخصصين والمستثمرين وأصحاب المصلحة، وترافق الفعاليات دائمًا برنامجًا تجاريًا، وبالنظر إلى أنه لكل منتج وتكنولوجيا له توجهاته الإستراتيجية الخاصة بتطوير الأسواق وتوسيعها، فإننا نقدم لك مجموعة واسعة من المنتجات الواعدة بالنسبة لك ومنتجاتك (التكنولوجيا) في المنطقة، بالإضافة إلى أشكال المشاركة".