بالفيديو| عصابة تسرق بقرة وتخفيها في سيارة ملاكي بكفر الزيات

عرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، مقطع فيديو يرصد سرقة بعض اللصوص لـ"بقرة"، ونقلها بواسطة سيارة "ملاكي".

وقال الحاج خميس، شاهد عيان، إن "الواقعة حدثت في قرية بلشيه بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وإن اللصوص استخدموا صاعقا كهربيا صعقوا به الماشية، لتقفز بسرعة داخل السيارة، التي تم إزالة الكرسي الخلفي لها".

وأوضح أنه لم يتم القبض على هذه العصابة التي تسرق الماشية من قرى كفر الزيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن العصابة سرقت مواشي من 3 أسر بأحد القرى بكفر الزيات.