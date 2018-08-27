نفى مدير الإعلام في اتحاد الكرة، أسامة إسماعيل، صدور بيان رسمي من الاتحاد للرد على ما نشره لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول، محمد صلاح، على حسابه على موقع "تويتر"، أمس.

ونوه إسماعيل، بأن "أي بيانات لا تحمل اسم الاتحاد ولا تصدر عن قنواته الشرعية لا يعتد بها، وغير مسموح لأي جهة أن تتحدث باسم اتحاد الكرة".

كان مصدر باتحاد الكرة، علق على تغريدة محمد صلاح، مؤكدا أن "الاتحاد لم يتلق أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من لاعبي المنتخب الوطني الأول، خاصة من محمد صلاح".

وقال المصدر، "إن كل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل للاعب".

وأضاف "علما بأن المخاطبات الرسمية وردت إلى الاتحاد بتاريخ 23 أغسطس الحالي، بعد أن أُرسل في وقت سابق رسالة على الإيميل الشخصي لرئيس الاتحاد بتاريخ 11 أغسطس، تم التواصل معه يوم 16 أغسطس، للتأكيد عليه، بأن أية طلبات يجب أن يتم إرسال خطاب رسمي بها على الفاكس أو الإيميل الرسمي للاتحاد".

وتابع أنه "مع تسلم الاتحاد للخطاب الرسمي، تم إبلاغه بأن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعا بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الاجتماع الذي سيعقد اليوم الاثنين، وسيتم خلاله مناقشة هذه الطلبات وإعلان رده عليها".

كانت أزمة اندلعت بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح، بسبب خلافات تعاقدية حول حقوق الرعاية، قبل منافسات كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وبعد فترة من الهدوء تجددت الأزمة، أمس، حيث نشر اللاعب تدوينة قصيرة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها "من الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما، ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟".