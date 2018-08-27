وزير المالية عن غضب المحامين من حساب تحت الضريبة: زادت من 5 لـ20 جنيها

علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أزمة زيادة مصروفات الدعاوى الجنائية تحت حساب الضريبة، والتي أثارت موجة غضب داخل نقابة المحامين ضد الوزارة.

وقال معيط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "في عام 2005 كان يحصل مبلغ 5 جنيهات عن كل دعوى في المحاكم الابتدائية، زادت إلى 20 جنيها، و10 جنيهات لمحاكم الاستئناف، زادت لـ50 جنيها، و50 جنيها لمحاكم النقض، زادت لـ100 جنيه".

وتابع معيط: "أنا كنت باخد 5 جنيهات تحت حساب الضريبة سنة 2005، وخليتها في 2018 بقيمة 20 جنيها، وأنا بحتكم للمصريين".

وأوضح معيط أن هذه المبالغ يتم تحصيلها تحت حساب الضريبة، مشيرًا إلى أنه "قد يتم إرجاع هذه الأموال لمن لم يبلغ حد الضريبة، وأنه قد يتم دفع فرق المبلغ لمن قلت الضريبة الخاصة به عن هذه المبالغ التي تم جمعها"، مؤكدا عدم تراجعه عن هذه الضريبة.