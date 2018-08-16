رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على سؤال طرحه الإعلامي أسامة كمال "البعض بيقول إنه متعلمش ولا اتعالج عند الحكومة ولا ركب مواصلاتها وفي الآخر بتفرضوا عليَ ضرائب"، قائلًا إن الدولة لن تستطيع الارتقاء بالتعليم والصحة وكافة الخدمات وهي مثقلة بالديون.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "الدولة بتدفع كل التكاليف، وإنت ماشي بالعربية، الأسفلت والكوبري بتدفعهم الدولة، والظابط والعسكري اللي بيأمنوا الحدود من إيرادات الدولة، أمانك وأنت رايح السينما والنادي الدولة بتدفع تكلفته من الإيرادات".

وأكمل: "الدولة علمت الدكاترة في الجامعات الخاصة وأطباء المستشفيات الخاصة اللي بيعالجوك في جامعاتها ومدارسها الحكومية"، مردفا: "ضعف الموارد تسبب في ضعف الخدمات المقدمة في كل القطاعات".