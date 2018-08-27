قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تلقى بلاغات بوجود صور وفيديوهات تظهر تدخين أطفال للشيشة داخل بعض المقاهي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، أنه تواصل مع السكرتير العام للمحافظة التي تقع فيها المقاهي، وأصدر أمرا على الفور بإغلاق هذه المقاهي، مؤكدا أنها مغلقة حتى الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم إغلاق عدد من المقاهي التي استغلت الرصيف، ووضعوا مقاعد في عرض الشارع بمحافظة الإسكندرية.