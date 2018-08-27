توفى الكاتب المسرحي الأمريكي الشهير، نيل سيمون، عن عمر ناهز 91 عاما في مدينة نيويورك، وذلك بسبب مضاعفات مرض الالتهاب الرئوي، حسبما نقلت "بي بي سي" عن ممثلون عنه.

ونال سيمون شهرة دولية في الستينيات من القرن الماضي، بفضل أعماله الكوميدية في المسرح والسينما، وأبرزها رواية "ذا أود كابل" و"بيرفوت إن ذا بارك".

وفي عام 1991، نال سيمون جائزة بوليتزر في الدراما، عن رواية "لوست إن يونكرز".

وقال عنه روبرت ريدفورد نجم فيلم "بيرفوت إن ذا بارك": "البعض يرون أنه أنجح كاتب مسرحي منذ شكسبير".

وكان سيمون غزير الإنتاج، وكتب مسرحية واحدة على الأقل كل عام، خلال أغلب حياته المهنية، ومن أنجح مسرحياته الغنائية "سويت تشاريتي".

كاتب مسرحي وروائي سينمائي، مواليد 4 يوليو، 1927 في "ذا برونكس"، مدينة نيويورك اختص بتأليفه للملهاة الساخرة والمسرحيات الموسيقية التي جعلته أكثر كُتاب المسرح التجاري نجاحا في تاريخ المسرح الأمريكي.

فاز عام 1991 بجائزة بوليتزر عن عمله فقد في يونكرز عام 1990، ولقب بـ"ملك الكوميديا".

قام سيمون بإعداد العديد من رواياته للسينما بالإضافة إلى أنه كتب النصوص الأصلية لأفلام عديدة، هي الأفلام الثنائي الغريب (1968) فتاة الوداع (1977) حافي القدمين في الحديقة (1967) سجين الجاده الثانيه (1975) جناح كاليفورنيا (1978).