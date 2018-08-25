أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، وفاة الشاب الذي أصيب في المشاجرة التي وقعت بمدينة الإبراهيمية، مساء اليوم، فيما أصيب شاب أخر، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية كثفت تواجدها بمحيط الواقعة، وحول منازل عائلة المتهم.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام "الشبراوي. ا. م"، مقيم بمدينة الإبراهيمية، بالتعدي بالضرب على "عمرو. ك. ش"، مقيم بعزبة "الغجر" بسلاح أبيض ما أدى لإصابته بطعنات، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على "شوي اللحمة" في أحد المحلات ما أدى لوفاته، وقام أهله بمهاجمة منازل عائلة المتهم وقاموا بإشعال النيران في منزل المتهم ومنزل والده باستخدام البنزين وزجاجات المولوتوف وتطور الأمر لمشاجرة جماعية بين ذوي الطرفين .

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بالشرقية بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين التهام النيران للمفروشات في المنزلين وإحداث تلفيات بالجدران والأجهزة الكهربائية، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة .

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الإبراهيمية برئاسة الرائد أسامة عبده نصر رئيس مباحث المركز للسيطرة على الموقف وضبط أطراف المشاجرة.