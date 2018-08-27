لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنيهما، إثر انقلاب سيارة على طريق "سوهاج – البحر الأحمر" بمنطقة الكيلو 100 بدائرة مركز أخميم، بسبب انفجار إطار السيارة.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم يفيد بانقلاب سيارة بطريق "سوهاج- البحر الأحمر" الكيلو 100 اتجاه سوهاج، بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ن أ ص 261" قيادة (مخلص وليم عبدالملاك- 51 عاما- موظف) انفجر الإطار الأمامي الأيمن ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، نتج عن ذلك وفاة (مارسيل جابر جندب- 44 عاما- ربة منزل) زوجة قائد السيارة، وإصابة كل من قائد السيارة اشتباه كسر بالساق اليسري، و(مارتينا- 12 عاما- طالبة) (مهرائيل- 15 عاما- طالب) بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم "نجلتي قائد السيارة".

نقلت الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3692 جنح المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.