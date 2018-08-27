انتحر طفل بشنق نفسه بحبل ربطه في شجرة تين بقرية البربا، التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، إثر خلافات مع والده.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا بوصول بلاغ من الأهالي يفيد بانتحار طفل شنقا بقرية البربا دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين انتحار طفل يدعى (هشام أ.- 13 سنة) مقيم بقرية البربا، وبسؤال والده أشار إلى أن مشادة كلامية دارت بينهما خرج على إثرها الطفل من المنزل، وربط حبل في شجرة التين المجاورة للمنزل وشنق نفسه.

نقلت الجثة وتحفظ عليها بمشرحة مستشفي الغنايم المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.