أصيب عامل بجروح، وأحرقت 3 أحواش ماشية، في مشاجرة بزجاجات الـ"مولوتوف" بين طرفين، بقرية أولاد مامن بدائرة مركز سوهاج، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط الطرفين.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مركز شرطة سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بناحية أولاد مامن، انتقل مساعد مدير الأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول (شدي ع. أ.- 55 عاما- عامل) مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وآخرين، وطرف ثان (طلعت ر. غ.- 57 عاما- موظف) وآخرين، والطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة، تعدى على إثرها الطرفين على بعضهما البعض بالضرب وإلقاء بعض الزجاجات الحارقة، ما أدى لنشوب حريق بحوش ملك الأول من الطرف الأول، وأمتد لحوشين مجاورين مشيدين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالبوص وأفلاق النخيل.

تم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، ونتج عن ذلك نفوق رأسي ماشية، ودابة وكمية من الطيور.

ضُبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اتهم كلاً منهما الآخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وإشعال النيران، بسؤال مالكي الحوشين اتهما الطرفين بالتسبب بإشعال النيران، وأخطرت الإدارة البيطرية لاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11517 جنح المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.