قال الرائد محمد الشربيني، مشرف عام غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن جميع الطرق السريعة الحالة المرورية بها جيدة، وأنه لا يوجد أي إخطارات بأي حوادث في الفترة الصباحية حتى الآن، مضيفًا أن جميع الطرق من القاهرة باتجاه المحافظات والعكس تعمل بشكل جيد.

وناشد "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، جميع قائدي المركبات بالالتزام بالقيادة الآمنة في الأمطار وتقليل السرعة بشكل كبير، مشددًا على أنه يجب الالتزام بمسافات الآمان، والتأكد من صلاحية السيارة الفنية.