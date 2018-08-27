قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة سير القطارات منتظمة على جميع خطوط الهيئة على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أن جميع الرحلات تعمل بصورة منتظمة طبقًا لجداول التشغيل.

وأضاف أنه لا توجد أي معوقات تؤثر على حركة سير القطارات، وأن جميع القطارات جاهزة تمامًا للرحلات الإضافية لعودة المسافرين في إجازة عيد الأضحى من الصعيد إلى القاهرة والإسكندرية.

وأكد رسلان، لـ"الوطن"، أن رحلات عودة المسافرين مستمرة لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى أنها ستستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، وأن الهيئة تعمل على توفير المقاعد اللازمة لاستيعاب جموع الركاب المسافرين، وأن جميع الصيانات تم الانتهاء منها قبل بدء رحلات العودة، للحفاظ على حركة سير حركة القطارات.