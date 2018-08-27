ذكرت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، في بيان للبورصة اليوم، أن "آي كابيتال" -مستشار الطرح الثانوي لنسبة تصل إلى 20% من أسهم الشركة- طرحت اليوم طلب تقديم العروض لبنوك الاستثمار لتقديم خدماتهم للطرح.

وكانت الحكومة، أعلنت عن الجدول الزمني لطرح حصص 5 شركات مملوكة للدولة في البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ومن المقرر أن يتم طرح أسهم إضافية في الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" والإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة في نوفمبر المقبل، فيما سيتم طرح أسهم في أبو قير للأسمدة في شهر ديسمبر المقبل.

كما سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالي قيمة تصل إلى 80 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.

يذكر أن الشركة تأتي ضمن 23 شركة تعتزم الحكومة طرح نسب من حصصها بها أو زيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في تلك الشركات بالبورصة، وذلك في إطار المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية.

فى سياق آخر، أعلنت شركة القاهرة للأستثمار والتنمية العقارية عن نيتها لطرح 37.84% من أسهمها المقيدة بالبورصة والمملوك أغلبها لشركة سوشيال امباكت كابيتال "LTD"، وسيتضمن الطرح اكتتاب خاص دولي للمستثمرين من المؤسسات خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان.

من ناحيته، قال محمد القلا المدير التنفيذي للشركة، "هدفنا الاستفادة من الطرح العام لتعزيز خطة النمو في قطاعات التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي، وتعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر مقدم للخدمات التعليمية الخاصة في مصر".