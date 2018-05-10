البورصة المصرية خامس أفضل سوق في العالم

احتلت البورصة المصرية خامس أفضل أسواق المال أداءً في العالم منذ بداية 2018 وحتى يوم أمس.

كما احتلت البورصة المصرية المركز الثاني أفريقيا والمركز الأول عربيا وفقا لبيانات موقع كانتري إيكونومي - المتخصص في المؤشرات الاقتصادية.

وتصدرت فنزويلا قائمة الأفضل أداء بعد أن ارتفع مؤشرها "IBC Caracas" بنسبة 1304.26%، تلاه مؤشر بورصة "PFTS" الأوكرانية بنسبة 50.58%، ثم مؤشر بورصة غانا "GSE" بنسبة 34.92%.

واحتل مؤشر بورصة "UX" الأوكرانية المركز الرابع بنسبة 32.75%، وفي المركز الخامس البورصة المصرية التي ارتفع مؤشرها الرئيسي "EGX30" بنسبة 16.25% منذ بداية 2018.