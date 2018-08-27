أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور إثر انقلاب "توك توك"، اليوم، قرب قرية غياضة بمركز ببا جنوبي بني سويف، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، ونقل المصابون إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي القديم قرب قرية غياضة.

وتبين أن المصابين هم "نور محمد 38 عاما، وجمال مبروك 25 عاما، وأحمد محمد 30 عاما، وحسن عبد الباسط 45 عاما".