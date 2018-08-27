شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، تسمم 4 أفراد من أسرة واحدة عقب تناولهم طعام فاسد معد بالمنزل، ونقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام.

وقررت المستشفى، تحويلهم إلى قسم السموم، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سمير صلاح، أبوزامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، استقبال مستشفى أشمون العام كل من "ص. أ.م." عامل وزوجته "ش.أ.ك" ربة منزل، ونجليهما "ي." تلميذ، و "م." تلميذ، وجميعهم مقيمين دائرة المركز مصابين بحالة تسمم، وحالتهم العامة متوسطة، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي قسم السموم لتلقي العلاج.

بالانتقال والفحص، وسؤالهم، أفادوا، بتناولهم طعام معد بالمنزل منذ أمس فاسد، ونفوا الشبهة الجنائية، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.