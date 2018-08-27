اتهم رئيس الأركان المشتركة في السودان، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، بحياكة المؤامرات وإثارة الشائعات لإحداث البلبلة والنيل من الأمن.

وأكد يقظة القوات المسلحة والتفافها حول قيادتها دحرا للعملاء والمأجورين وتفويتاً للفرصة على المندسّين ومروجي الشائعات، وجدّد عبدالمعروف لدى مخاطبته معايدة الضباط وضباط الصف والجنود بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان المشتركة، أمس، التزام القوات المسلحة وجاهزيتها للقيام بواجباتها في حماية البلاد وتأمين مكتساباتها، خاصة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها، والتي تتطلب التماسك والتكاتف والوعي، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وقال إن القوات المسلحة ستظل صمام الأمان للسودان وشعبه تشاركه كل الظروف والملمات، معددا مساهماتها في تخفيف العبء على المواطنين والمشاركة بتوفير وسائل النقل والترحيل داخل العاصمة والولايات، إلى جانب دعم المتضررين من السيول والأمطار بولاية غرب كردفان بتوفير مواد الإيواء والإسناد الهندسي، مؤكدا أن ذلك يأتي إدراكا من القوات المسلحة بأن المرحلة تتطلب التعاون والتنسيق بين كل مكونات الدولة لتجاوز التحديات كافة.