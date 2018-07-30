قدمت القوات المسلحة المصرية الشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن في معاونة القوات المسلحة المصرية في عودة الدورية المفقودة، بحسب بيان للمتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".