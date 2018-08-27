قالت وزارة الاتصالات فى بيان اليوم، إن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قام بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام العمل في المناطق التكنولوجية، والوقوف على آخر أعمال التطوير ولقاء الشركات، وتوفير آليات تنمية هذه المناطق وتعظيم العائد الاستثماري منها، رافقه خلالها المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والأستاذة مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "أيتيدا"، ورئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والأستاذة شيرين الجندي مستشار الوزير لشؤون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الزيارة أكد الدكتور عمرو طلعت على أهمية المناطق التكنولوجية في دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق فرص عمل للشباب؛ موضحاً أن أولوية العمل خلال الفترة الماضية كانت تتمثل في بلورة استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال ما تم بناءه من قبل، ووضع خطط تنفيذية لتمكين الوزارات وأجهزة الدولة تكنولوجيا ومساعدتها في آداء دورها المنوط بها؛ خاصة وأن التحول الى المجتمع الرقمي هو مسئولية تتشارك فيها كل قطاعات الدولة، مضيفاً أنه سيتم العمل على تطوير المناطق التكنولوجية الأربعة في برج العرب، وأسيوط، ومدينة السادات، وبني سويف، وتعظيم الاستفادة منها من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل تلك المناطق، وتقديم مجموعة من الحوافز لجذب استثمارات جديدة، وتهيئة البيئة الملائمة لتنمية الصناعات الرقمية، وتوطين صناعة الالكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجي، والتوسع في برامج احتضان الشركات الناشئة، ورعاية المبدعين.

وتضمنت جولة الوزير، زيارة مبنى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومجمع الإبداع التكنولوجي الذي تم تنفيذه بمبادرة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" كنموذج للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من الجامعات والمراكز البحثية مثل: جامعة الإسكندرية، والجامعة المصرية اليابانية، وأكاديمية البحث العلمي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجمعية اتصال، بالإضافة إلى 12 شركة أخرى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في الشركات الناشئة.

كما التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعضاء لجنة تسيير عمل مجمع الإبداع التكنولوجي، واستمع والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن نشاط المجمع خلال العام الأول والأنشطة الجارية في العام الثاني، حيث يمثل نشاط المجمع تعاوناً إيجابياً بين الصناعة والجامعات، ويستهدف خلق فرص عمل عالية القيمة.

حيث أكد طلعت خلال اللقاء على أهمية مضاعفة المجهودات المبذولة، وكذلك ربط أنشطة مجمعات الابداع وأفكار الشباب الخلاقة بمتطلبات الصناعة وقطاعات الأعمال، والتنسيق مع مبادرة -فكرتك شركتك- التي تقوم بتنفيذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، واقترح سيادته تنظيم لقاء ربع سنوي بين الجهتين بهدف مشاركة الأفكار والحلول وتبادل الرؤى. من جانبهم طالب أعضاء لجنة تسيير عمل المجمع بخلق حلقة وصل بين الجامعات، ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، واحتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كذلك التقى الوزير مجموعة من شباب المبدعين الملتحقين ببرامج التدريب وريادة الأعمال في المجمع، ومسؤولي الشركات الناشئة المحتضنة في حاضنة "اتصال – ابني - والتي بدأت فترة احتضانها في أول أغسطس. وقدم الشباب شرح مفصل لمشروعاتهم التي شملت استخدام تكنولوجيا انترنت الأشياء والواقع الافتراضي لتقديم حلول تكنولوجية تسهم في الدفع بعمليات التنمية المجتمعية.

وأشاد طلعت بالأفكار التي طرحها الشباب، مؤكداً على الدور الحيوي للشباب باعتبارهم وقود صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تفقد السيد الوزير معسكر تحدي انترنت الأشياء في دورته الثانية والتي تختتم فعالياتها بنهاية العام الجامعي المقبل.

كما شملت جولة الوزير زيارة مبنى شركات التعهيد حيث التقى بمسئولي شركتي "اكسيد"، و"إيكو"، وأكد الدكتور عمرو طلعت أن صناعة التعهيد تعد صناعة عالمية وتمثل قيمة مضافة لأنشطة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وللشباب العاملين بها لما تتميز به من مسار مهني متميز وواعد، وتساعد على تمكين الشباب من اكتساب خبرات كبيرة؛ داعياً وسائل الاعلام إلى تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن صناعة مراكز الاتصالات.

وناقش الوزير الشباب للتعرف على متطلباتهم ورؤيتهم حول كيفية رفع كفاءة المنطقة؛ موجهاً نحو تقديم العديد من المزايا التحفيزية لجذب الشباب للمنطقة التكنولوجية، وتكثيف برامج بناء القدرات، وصقل مهارات الشباب، مع توفير الخدمات الضرورية لاحتياجاتهم داخل المنطقة.

واختتم طلعت جولته بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي المتكامل لخدمات المواطنين بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والتعرف على الانشطة والخدمات المختلفة التي يقدمها للمواطنين.