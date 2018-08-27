قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل ستمتلك صواريخ دقيقة، يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشرق الأوسط.

وأضاف ليبرمان في تغريدة على حسابه في "تويتر"، صباح اليوم الإثنين: "اتفقنا على شراء صواريخ جديدة ودقيقة يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط"، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقدّر ليبرمان قيمة الصفقة مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمئات ملايين الشواقل، مضيفًا :"نحن نجعل من الجيش الإسرائيلي أكثر قوة وتنوعا وتطورا".

ولكن ليبرمان عاد بعد عدة دقائق ليعدل تغريدته بشطب عبارة "يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الشرق الأوسط"، ولم يقدم الوزير الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل حول نوعية الصواريخ ومداها.