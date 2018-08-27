أطلقت مجموعة "جوجرين" المتخصصة فى إنتاج زيوت الجوجوبا بصحراء منطقة "المُغرة"، مبادرة جديدة تحت مسمى "ازرع استثمر اسكن"، في إطار خطة الدولة لاستزراع مشروع المليون ونصف فدان وتعمير الصحراء.

وكشف المهندس حسام عبدالقادر، رئيس "جوجرين" بأن الهدف الرئيسي للمبادرة هو مساندة الدولة في إعمار الصحراء، عن طريق خلق مجتمعات زراعية وإنتاجية جديدة في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط حاليا لإقامة عدة مشروعات سكنية في تلك المنطقة.

وأوضح أن شركته انتهت من إنشاء أعمال البنية التحتية واللوجستية كافة لإقامة أكبر مدينة زراعية متكاملة في منطقة "المُغرة" متخصصة في نبات "الجوجوبا" النادر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتخطط الدولة بأن تكون منطقة "المُغرة"، هي الظهير الزراعي لمدينة العالمين الجديد حيث تقع جنوبها بمساحة تقدر بحوالي 220 ألف فدان، وتتبع محافظة مرسى مطروح، وتعتبر من أهم المناطق التي تستهدفها الحكومة في مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأكد "عبدالقادر" في بيان له، أن منطقة "المُغرة" أحد أبرز المناطق الصحراوية التي تمثل مستقبل الزراعة في مصر، حيث تتمتع تربتها بدرج خصوبة عالية خاصة مع توافر المياة بغزارة شديد، بشكل يؤهلها لإقامة مشروعات زراعية استراتيجية وعملاقة خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تتيح "جوجرين" من خلال المبادرة للشباب والمصريين من مختلف المحافظات، فرصة تملك قطعة أرض جاهزة لتحقيق أعلى عائد ربحي يجنيه الاستثمار الزراعي في مصر من خلال نبات "الجوجوبا" النادر، ويطلق عليه "الذهب الأخضر"، المطلوب عالميا، حيث يتجاوز سعر الكيلو جرام منه 17 دولار.

واشتملت مدينة "الجوجوبا" الجديدة على أوجه المتطلبات اللوجستية كافة لإنجاح مشروع مدينة الجوجوبا من محطات لتنقية المياه للعاملين والقاطنين بها، ومحطات لتوليد الكهرباء لخدمة المشروع، بالإضافة إلى مخابز وأسواق تجارية، علاوة على اهتمام الدولة بتنمية منطقة المغرة لجذب مزيد من الاستثمارات.

ووقعت الحكومة المصرية ممثلة في شركة الريف المصري، في أبريل الماضي عقود التقنين لـ "جوجرين" بقيمة تقدر بحوالي 460 مليون جنيه، لمساحة 21 ألف فدان لأول مساحة تم زراعتها ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.