نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 3 مليار و81 مليونًا إلى 4 مليارات جنيه، بزيادة قدرها 918 مليوناً جنيهاً تمويلاً من الاحتياطي القانوني في 30/6/2017.

يأتي ذلك بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وتضمن القرار الموافقة على تعديل البند أ من المادة 47 من النظام الأساسي للشركة لتكون أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، باقتطاع مبلغ يوازي 25% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس مال الشركة المصدر، ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال.