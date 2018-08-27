ناقش اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، خلال الاجتماع التنفيذي بمقر عام المحافظة، بديوان عام المحافظة، استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ شمال سيناء، فى كلمته خلال الاجتماع، على بدء الدراسة في موعدها المحدد 22 سبتمر المقبل، بحضور المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعلن، إقامة معرض بعنوان "عودة المدارس"، في 8 من سبتمبر القادم، للتخفيف على أولياء الأمور للبيع بأسعار مخفضة، على غرار معرض "أهلا رمضان" لامكانية شراء الأهالي المستلزمات الدراسية بأسعار في مستوى متوسط، لتمكن الأسر محدودة الدخل من شراء الملابس والكتب والكشاكيل والمستلزمات الدراسية.

وشدد المحافظ، على الانتهاء من كافة التجيهزات لاستقبال العام الدراسي الجديد في مختلف الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، بما في ذلك "العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورمانة ووسط سيناء".

وكانت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، زارت مدارس المحافظة، للتأكد من جاهزية المدارس، وعرضت جميع التقارير على المحافظ، والأجهزة المعنية، مؤكده، أن جميع الكتب الدراسية، وصلت إلى المدارس والإدارات، وسوف يتم البدء في توزيعها خلال أيام قليلة.

وأشار إلى أن الدراسة، أرجئت خلال الترم الدراسي الـ2، بشمال سيناء بسبب العملية الشاملة 2018، والحرب على الإرهاب، عادت في الجامعات والمعاهد بما فيها جامعة العريش بشكل طبيعي.