نظمت مكتبة رأس الخليج الثقافية التابعة لفرع ثقافة الدقهلية محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني"، ألقاها إيهاب الجندي مدير المكتبة أمس موضحاً خلالها أهمية بناء الشخصية الوطنية للمواطن المصري عامة والشباب خاصة.

كما عقدت مكتبة شبرا سندي الثقافية التابعة لفرع ثقافة الدقهلية نفس المحاضرة، وألقاها على محمود الشحات موضحاً دور الشباب الهام والفعال في المجتمع حيث أن الشباب هو العمود القائم عليه الدولة والدرع الواقي من الأفكار المتطرفه التي تتبادل عن طريق الثقافات المختلفه، مشيرا إلى دور الشباب في بناء الدولة وحمايه مؤسساتها وذلك عن طريق مشاركه الشباب في الحياة السياسية حتى يعرف ما له من حقوق وماعليه من واجبات.

وأكدت على أهميه التواصل بين الشباب عن طريق لغه الحوار حتى يتم التنسيق فيما بينهم من برامج ومقترحات ويتم عمل دولة قوية وذلل عن طريق معرفة الشباب بتاريخ وطنهم العظيم والعمل على تدريسه في المناهج الدراسية.

كما نظم بيت ثقافة بدواي نادى الأدب بقصر ثقافة المنصورة التابعين لفرع ثقافة الدقهلية، أمسية شعرية، وذلك ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الثقافة الأدبية ونقلها من المواقع الثقافية التي ينتمي إليها نادي الأدب إلى المواقع التي تفتقر إلى الأدب والشعر.

بدأت الأمسية الشعرية بقصيدة ألقاها الشاعر علي عبد العزيز رئيس نادى أدب المنصوره وتوالت القصائد الشعرية لأعضاء نادى الأدب، ومشاركة الشاعرة رضا عبدالوهاب من مواهب بداوي الأدبية بمجموعة من قصائدها الشعرية.