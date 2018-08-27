قال الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، إن فرق المتابعة الطبية في البعثة مستمرة في تفقد حالة الحجيج المحتجزين بالمستشفيات السعودية من مرتين إلى 3 مرات يومياً.

وأضاف "شوقي"، في تصريحات صحفية له اليوم عقب تفقد حالة الحجيج في إحدي المستشفيات السعودية، أن فريق الطب الوقائي، يستمر في زيارات المرضي، وينظم ندوات توعية وتثقيفية أيضاً للحجاج بالفنادق.

وأشاد رئيس البعثة الطبية للحج بالخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة السعودية لجميع حجاج بيت الله الحرام بشكل عام، والحجاج المصريين بشكل خاص، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع الجهات السعودية مسبقاً لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه عمل البعثة.