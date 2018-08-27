ينظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء الموافق 28 أغسطس 2018، محاضرة بعنوان "المقصورة المفقودة لأمنحتب الثالث في جزيرة فيلة بأسوان"، يُلقيها الدكتور دانيال سالفولدي؛ الحاصل على درجة الدكتوراه في علم المصريات، ومدرس تاريخ العمارة بقسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئي بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تدور المحاضرة حول مقصورة القارب التي بناها أمنحتب الثالث بمناسبة عيد "الحب سد" للإله خنوم، حيث كانت المقصورة تقع على جزيرة فيلة حتى بداية القرن التاسع عشر، ثم هُدمت عام 1822 مع مقصورة لرمسيس الثاني، واستخدمت الحجارة في أعمال بناء أخرى في أسوان.

يُذكر أن أمنحتب الثالث هو تاسع ملوك الأسرة الثامنة عشر، ومعنى إسمه "الإله آمون راضي"، وكان أمنحتب ابن الملك تحتمس الرابع، وهو والد الملك الشهير إخناتون وجد الملك الأشهر توت عنخ آمون، وأبرز ما يميز عصره السلام والرخاء الذي ساد فترة حكمه مما أتاح له الوقت والفرصة للاهتمام بالفنون، وترجع العديد من الإنشاءات لفترة حكمه، وكانت حملاته العسكرية تهدف لإرساء حدود مملكته وتوسيع رقعتها، وقد حكم أمنحتب الثالث لفترة تقارب الثمانية والثلاثون عامًا مع زوجته الملكة "تي" حتى توفى ليحكم مصر بعدها ابنه أمنحتب الرابع.