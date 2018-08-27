أكد مصدر مسؤول بجهاز شؤون البيئة بالدقهلية، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ستناقش مع المحافظ، الدكتور أحمد الشعراوي، غدا الثلاثاء، استعدادات الوزارة لموسم السحابة السوداء، وأوجه التعاون بينهما.

وقال المصدر، إن الوزيرة ستتوجه إلى السنبلاوين، لمقابلة مسؤولي قطاع الزراعة الآلية، ومعاينة التجربة الحقلية للمفارم، وذلك بحضور كل من المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع شؤون الفروع، والمهندسة آمال عطية، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لفرع الدقهلية، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية بالدقهلية من الزراعة والإصلاح الزراعي، ورؤساء المدن وشرطة المسطحات والبيئة ومتعهدي جمع القش.